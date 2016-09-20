Убийство сепаратиста Жилина: следком России назвал основную версию

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете по Московской области.

"19 сентября вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвел выстрелы предположительно из пистолета в двух посетителей, которые сидели за одним столом. После совершенного преступления мужчина скрылся. Один из пострадавших скончался на месте, другой – госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Следствие считает приоритетной версией убийства лидера пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина коммерческую деятельность.

"Следствием отрабатывается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения", - сообщила российскому агентству ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По данному факту следственным отделом по городу Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по признакам представления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Устанавливаются лица, причастные к убийству, и мотивы совершенного преступления.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации «Оплот» и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

По данным СМИ, киллер поджидал своих жертв за столиком в ресторане и открыл огонь, как только они вошли. Жилина был убит, а его знакомый получил ранения.