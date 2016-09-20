Жилина могли убить из-за долгов – РосСМИ

Такую версию выдвинул источник российского издания "РИА Новости" в правоохранительных органах.

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"Вероятнее всего, вопрос денег. Не отдали. Занимал много там и здесь, не бедствовал", — сказал собеседник издания.

В поддержку этой версии высказался и журналист "Новой Газеты" Павел Каныгин.

"Главная версия убийства начальника "Оплота" Жилина, как говорят по российскому телевидению, "долговые проблемы". И очень-очень осторожный намек на некую месть каких-то людей за критику Евромайдана. Хотелось бы, наверное, сразу обвинить во всем агентов киевской хунты, да как-то неловко получается тогда. Выйдет же тогда, что в шаговой доступности от госдач первых лиц за поддержку русского мира можно запросто схватить пулю от свободно разгуливающих вооруженных оппонентов", - пишет журналист в своем Facebook.

"Но долговая версия, конечно, выглядит вполне разумной. Жилин замыкал на себе серьёзные потоки денег на русскую весну ещё со времён крымской истории, занимался обналом", – добавил Каныгин.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в ресторане "Ветерок" в поселке Горки-2 под Москвой якобы убили главаря харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина. Российские каналы сообщили, что киллер выстрелил в Жилина и его знакомого Андрея Козырева по два раза. По характеру ранений можно сделать вывод, что действовал профессиональный убийца: он целился своим жертвам в голову и грудь. Насчет мотивов убийства звучала версия "бандитском переделе".

Ранее ГПУ сообщила о подозрении Жилину и объявила его в розыск. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидер харьковской организации "Оплот" Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении.