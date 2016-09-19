В сети опубликовали впечатляющие фото балерин на улицах Львова
16:35, 19 сентября 2016Общество
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Танцовщики балета на улицах города показали мастерские пируэты.
Артисты балета презентовали проект / facebook.com/ballerinaprojectukraine1
Об этом сообщает телеканал 24.
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Все это они сделали в рамках международного проекта Ballerina Project, который посвящен распространению популяризации балета с помощью фото и видео.
Фотографом проекта выступил Андрей Станко. Позже он пообещал опубликовать и черно-белые фотографии балерин во Львове.
Фото: facebook.com/ballerinaprojectukraine1
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