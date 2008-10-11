Иран заплатил выкуп сомалийским пиратам за освобождение захваченного 21 августа сухогруза и 29 членов его экипажа.

Как передает "Газета.ру", об этом сообщил глава иранской компании Shipping Line Мохаммад Хоссейн ДАЙМАР.

По его словам, судно Dianat было освобождено утром 10 октября после семи недель переговоров иранских представителей с сомалийскими пиратами. Сумма выкупа не уточняется.

В то же время поступило сообщение, что пираты захватили возле побережья Сомали греческий танкер c 20-ю членами экипажа и грузом химикатов. Этот случай уже стал 69-м нападением за этот год, сообщил представитель международного бюро мореплавания Ноэль ЧОНГ. Судно следовало из Юго-Восточной Азии к Суэцкому каналу.