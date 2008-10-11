Потребление нефти в мире будет снижаться

Международное энергетическое агентство понизило уровень прогноза мирового потребления нефти на 2008 и 2009 гг.

Об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА, распространенном сегодня организацией, штаб-квартира которой расположена во французской столице, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению экспертов МЭА, в 2008 г. потребление нефти в мире будет находиться на уровне 86,5 млн. баррелей в день. На 2009 г. данный показатель планируется как равный 87,2 млн. баррелей в день. В предыдущем выпуске доклада прогнозы на 2008 и 2009 гг. уже были снижены до 86,8 млн. и 87,6 млн. баррелей в день соответственно.

В новом докладе МЭА отмечается, что ожидаемое снижение потребления нефти основывается на сделанном Международным валютным фондом прогнозе снижения мирового ВВП.

В докладе МЭА, являющейся структурой Организации экономического сотрудничества и развития, содержится и отдельный прогноз по данной зоне. Потребление нефти в государствах ОЭСР понизится в 2008 г. на 2,2%, а в 2009 г. - на 1,3%, считают в МЭА.

Тем не менее, в докладе отмечается, что, несмотря на снижение темпов потребления в целом в мире, будет отмечаться его позитивный рост как в нынешнем году (плюс 0,5%, то есть на 0,4 млн. баррелей в день), так и в будущем году (плюс 0,8% или 0,7 млн. баррелей в день).

Производство нефти в сентябре нынешнего года уже понизилось на 1 млн. баррелей в день до уровня 85,6 млн. баррелей. В августе оно уже снижалось на 1 млн. баррелей в день из-за ураганов, которые свирепствовали в Мексиканском заливе, отмечается в докладе. Также снижение производства было вызвано техническими сбоями на нефтепромыслах в Азербайджане и нарушениями производства в ряде государств ОПЕК.

В докладе констатируется, что общее производство нефти странами ОПЕК снизилось в сентябре на 0,3% до уровня 32,3 млн. баррелей в день.