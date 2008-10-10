Пираты грозятся взорвать "Фаину", если не получат выкуп
21:19, 10 октября 2008Общество
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Захватчики провели собрание
Представитель пиратов, удерживающих судно "Фаина", Сугуле Али (Sugule Ali) заявил, что оно может быть взорвано в течение трех дней, если выкуп не будет выплачен, сообщает Аssociated Press.
По его словам, сегодня пираты провели собрание и приняли решение взорвать судно вместе с собой и экипажем, если они не получат выкуп за него.
"Мы решили взорвать судно и его груз вместе с нами, если владельцы судна не выплатят выкуп", - заявил Али агентству по спутниковому телефону с борта "Фаины".
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