Пираты грозятся взорвать "Фаину", если не получат выкуп

Представитель пиратов, удерживающих судно "Фаина", Сугуле Али (Sugule Ali) заявил, что оно может быть взорвано в течение трех дней, если выкуп не будет выплачен, сообщает Аssociated Press.

По его словам, сегодня пираты провели собрание и приняли решение взорвать судно вместе с собой и экипажем, если они не получат выкуп за него.

"Мы решили взорвать судно и его груз вместе с нами, если владельцы судна не выплатят выкуп", - заявил Али агентству по спутниковому телефону с борта "Фаины".