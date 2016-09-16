Украинские волонтеры примут участие в акции "Военное такси"

С 20 сентября у пассажиров сервиса вызова авто «UKLON» появится возможность проехать на «Военном такси» вместе с волонтерами на машине, которая вскоре отправится в зону АТО.

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В такой способ организаторы акции «Военное такси» хотят предоставить возможность своим клиентам и поклонникам пообщаться с волонтерами: Виталием Дейнегой (Повернись живым), Павел Кащуком (Комбат.ru), Галиной Алмазовою (Вітерець), Романом Синицыным (Народный тыл).

Волонтеры готовы на определенное время стать профессиональными водителями, чтобы рассказать о волонтерской деятельности и ответить на любые вопросы своих пассажиров о войне.

Заказать машину «Военное такси», чтобы подъехать на работу и пообщаться с волонтерами, можно указав хештеґ #wartaxi в комментариях к заказу с 20 до 22 сентября. Деньги за перевозки пойдут на ремонт военной техники в АТО.