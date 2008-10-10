Украина понемногу отрезает Польшу от своей электроэнергии

Украина намерена прекратить экспорт электроэнергии в Польшу с ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН во время посещения подстанции ”Киевская” в Макаровском районе Киевской области.

«Я думаю, мы прекратим с ноября, может, даже и раньше», - сказал министр. При этом он отметил, что поставки по польскому направлению с октября уже уменьшены с 200 до 100 МВт.

По словам министра, причиной отказа от экспорта в данном направлении является несоответствие цен на экспорт ценам, сложившимся на внутреннем оптовом рынке.

Комментируя в этой связи планы ”Укринтерэнерго” приобрести долю польского трейдера - компании Zommar, министр подчеркнул, что даже если такая покупка и произойдет, покупателем с украинской стороны выступит само «Укринтерэнерго».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября народный депутат Украины, заместитель главы парламентского комитета по ТЭК Юрий БОЙКО обратился в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать факты монополизации экспорта украинской электроэнергии иностранными коммерческими структурами при способствовании должностных лиц Украины.

В своем обращении, Ю.БОЙКО указал на грубые нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, допущенные госпредприятием «Укринтерэнерго» и группой компаний, находящихся в отношениях контроля с компаниями Korlea Invest Holding (Швейцария), Korlea Invest (Словакия), Energy Capital (Венгрия), приведшие к монополизации рынка экспорта электрической энергии из Украины.

В частности, на основе анализа статистики экспортных поставок электроэнергии из Украины в январе-июле т.г. депутат заключает, что «Укринтерэнерго» «прилагает все усилия, чтобы все экспортные контракты заключались или перезаключались с компаниями, связанными отношениями контроля с Korlea Invest Holding (Швейцария)».

Так, отмечает депутат, поставки электроэнергии в Молдову осуществляются в пользу компании Energo-Partner (Венгрия), в Венгрию - компании Energy Capital (Венгрия) и Energy Capital Trade (новое название - UkrEnergy Trade, Венгрия), в Словакию и Румынию – Korlea Invest (Словакия). Кроме того, отмечает депутат, в соответствии с заявлением президента Korlea Invest Holding Василия БЕЧВАРЖА, UkrEnergy Trade завершает приобретение контрольного пакета акций компании Zomar (Польша), осуществляющей поставки электроэнергии на рынок Польши.

По данным Ю.БОЙКО, вне контроля группы Korlea Invest Holding с августа пребывают только поставки в адрес молдавской государственной компании EnergoCom, доля которой в общем экспорте из Украины оставляет 8,96%.

Также Ю.БОЙКО просит АМК проверить соответствие нормам антиконкурентного законодательства приобретение «Укринтерэнерго» более 50% в уставном фонде венгерского трейдера Energy Capital Trade Zrt. (новое название - UkrEnergy Trade).

15 июля Ю.БОЙКО на пресс-конференции в УНИАН заявил, что существующие коррупционные схемы при экспорте электроэнергии в январе-мае нанесли Украине 190 млн. долл. убытков.

«За 5 месяцев 2008 года экспортеры заработали на украинской электроэнергии 190 миллиона долларов. Таким образом, потребители Украины фактически дотируют иностранных потребителей и компании, торгующие нашим током», – заявил он.

По его словам, на сегодняшний день поставки электроэнергии из Украины в зарубежные страны являются убыточными для нашей страны. «Реальная закупочная цена украинской электроэнергии для экспортеров (с учетом возмещения НДС и курсовой разницы) составляет от 2,9 до 4,8 американских цента за киловатт-час, в то время как оптовая цена на внутреннем рынке составляет 6,9 центов, а цена, по которой электричество поступает к украинским потребителям, вообще достигает 13 центов», – сказал он.

Напомним, что Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» рассматривает возможность покупки польского энерготрейдера Zommar через свою дочернюю компанию UkrEnergy Trade.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Молдову, Словакию, Венгрию, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД ”Укринтерэнерго”, которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост экспорта украинской электроэнергии в 2009 году до 7,632 млрд. кВт/ч при ожидаемом объеме экспорта в текущем году на уровне 7,406 млрд. кВт/ч.

В 2007 году Украина в 2007 году сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.