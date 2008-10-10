Через 10 дней в Киев придет почти зима

На выходных в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 11 октября, переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура ночью составит 1-6° тепла, в Украине, кроме западных областей, местами заморозки 0-3°, на побережье морей 7-12° тепла; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и в южной части до 18°; в Карпатах ночью около 0° тепла, днем 7-12°.

12-13 октября сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Температура ночью 5-10° тепла, на Прикарпатье и крайнем востоке 12 октября 1-6° тепла, местами заморозки 0-2°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье, 13 октября и в южных областях местами 20-22° тепла; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

14-15 октября существенных осадков не ожидается, лишь днем 15 октября в западных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до11°; днем 13-18°, на Закарпатье и юге до 20°.

Завтра в Киеве и области без осадков, утром слабый туман. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

12-13 октября в столице и области также без существенных осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

На протяжении 14-15 октября в Киеве и области дожди идти не будут, температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

На 16-19 октября синоптики ожидают небольшой дождь, 20 октября без осадков. Температура существенно не изменится, лишь днем 19 октября и на протяжении 20 октября снизится на 2-5°.