В Киеве милиция задержала пьяного помощника прокурора

В связи с сообщением одного из центральных телеканалов об инциденте, который произошел ночью 9 октября с помощником прокурора Подольского района столичной прокуратуры Ярославом СТРУЧКОМ, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил комплексную проверку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

О результатах проверки будет проинформирована общественность через средства массовой информации, заверили в пресс-службе.

Как сообщалось, Я.СТРУЧОК был задержан работниками правоохранительных органов в нетрезвом состоянии и доставлен в райотдел милиции.