В Киеве милиция задержала пьяного помощника прокурора
12:04, 10 октября 2008Общество
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Медведько назначил проверку
В связи с сообщением одного из центральных телеканалов об инциденте, который произошел ночью 9 октября с помощником прокурора Подольского района столичной прокуратуры Ярославом СТРУЧКОМ, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил комплексную проверку.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
О результатах проверки будет проинформирована общественность через средства массовой информации, заверили в пресс-службе.
Как сообщалось, Я.СТРУЧОК был задержан работниками правоохранительных органов в нетрезвом состоянии и доставлен в райотдел милиции.
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