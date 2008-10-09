В Стокгольме объявлен Нобелевский лауреат по литературе

68-летний французский писатель Жан-Мари Гюстав ле Клезио (Jean-Marie Gustave Le Clezio) назван лауреатом Нобелевской премии по литературе 2008 года. Его имя названо на пресс-конференции в Стокгольме 9 октября.

Известность к Леклезио пришла в 1963 году, когда он опубликовал свой дебютный роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла ему номинацию на Гонкуровскую премию и премию Ренодо.

Церемония вручения лауреату Нобелевской премии, состоящей из золотой медали, диплома Шведской Королевской академии и чека на 10 миллионов шведских крон (1,42 миллиона долларов или 1,02 миллиона евро), состоится в Стокгольме 10 декабря 2008 года.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Лауреатом премии в 2007 году была британская писательница Дорис Лессинг.