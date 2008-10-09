В Стокгольме объявлен Нобелевский лауреат по литературе
14:17, 09 октября 2008Общество
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Французскому писателю - 68 лет
|Жан-Мари Гюстав ле Клезио
Известность к Леклезио пришла в 1963 году, когда он опубликовал свой дебютный роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла ему номинацию на Гонкуровскую премию и премию Ренодо.
Церемония вручения лауреату Нобелевской премии, состоящей из золотой медали, диплома Шведской Королевской академии и чека на 10 миллионов шведских крон (1,42 миллиона долларов или 1,02 миллиона евро), состоится в Стокгольме 10 декабря 2008 года.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Лауреатом премии в 2007 году была британская писательница Дорис Лессинг.
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