Ющенко: конвертируемая гривня - стратегическая задача

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает введение полной конвертируемости гривни одним из стратегических направлений политики государства и убежден, что при нынешней экономической ситуации искусственное снижение номинального курса национальной валюты является нецелесообразным и может привести к ряду негативных последствий.

Об этом, как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, глава государства сказал в интервью общественно-политическому еженедельнику «Зеркало недели».

«Введение полной конвертации гривни - это стратегическое направление курсовой политики нашего государства. Реализация этого пути требует ускорения развития финансовой системы страны, государственного пенсионного страхования, достижения профицита бюджета, независимости внутренних цен от валютного курса и ряда других условий», – сказал глава государства, добавив, что сроки в данном случае зависят от успешной работы правительства и НБУ по совершенствованию рыночных механизмов.

В то же время Президент отметил позитивные сдвиги в экономике Украины, в частности, самый низкий с 2002 года уровень инфляции. Он также напомнил, что в июне 2006 г., впервые с начала года, экспорт товаров и услуг рос быстрее, чем импорт (16,4 против 12,8%), а чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие оценивался в 2,3 млрд. долларов – и это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный периоде 2005 года.

Следовательно, ослаблять курс гривни при такой ситуации нецелесообразно, убежден В.ЮЩЕНКО.

«Более того, проведение искусственной девальвации гривни может привести к серьезным негативным последствиям, в частности, к значительному ускорению инфляции, оттоку капитала и росту уровня доллара, возможному оттоку депозитов из банков, повышению процентных ставок, а также ухудшению состояния банковской системы в результате роста валютных дисбалансов», – отметил Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, оздоровлению финансовых потоков, а в итоге – усилению «давления на гривню в сторону ревальвации» будет способствовать появление четкой стратегии экономической политики правительства и осуществление мер по улучшению инвестиционного климата.

Курсовую динамику Украины, считает В.ЮЩЕНКО, должны определять успехи в сфере технического перевооружения производства и повышения его конкурентоспособности на международном и внутреннем рынках, ускорение развития фондового рынка, эффективное энергосбережение.

Оценивая ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную, Президент в то же время назвал ряд рисков, которые сегодня требуют усиленного внимания. «Экономика Украины достаточно открыта - отношение экспорта к ВВП превышает 50 процентов. Поэтому любые значительные внешние шоки (существенное повышение цен на энергоносители или снижение цен на металлы) несут ощутимые угрозы общей макроэкономической стабильности», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также подчеркнул, что залогом обеспечения стабильного экономического роста в Украине является обеспечение внутренней стабильности национальной валюты. «Поэтому хотелось бы, чтобы у нас быстрее осуществлялись экономические и социальные реформы. Согласитесь, что такие процессы, как прозрачная приватизация, организованные рынки земли, продукции промышленности, сельского хозяйства и услуг, детенизация экономики, укрощение коррупции, наведение порядка в платежной, расчетной, налоговой сферах и тому подобное лишь способствовали бы укреплению гривни, ее стабильности», – отметил глава государства.

«Достижение консенсуса среди основных политических сил дает Украине исторический шанс успешно утверждать атрибуты ее государственности, среди которых одно из почетных мест занимает гривня», – убежден Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 лет назад, 2 сентября 1996 года, в Украине была введена денежная единица – гривня.