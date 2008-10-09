Отложенный спрос может привести к резкому скачку цен на жилье

Отложенный спрос вследствие ипотечного кризиса может привести к резкому скачку цен на жилье.

Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей ЗЛЫДЕНЬ вчера в ходе конференции «Рынок жилья-2008».

"На 2009 год мы можем получить такую же ситуацию. Я говорю и о первичном, и о вторичном рынках жилья, как в Москве трехгодичной давности. Тогда Москва пережила строительный бум, и на определенном этапе рынок замер. Однако появилось понятие отложенного спроса, и через год произошел резкий скачек цен, то есть недвижимость стояла-стояла, и произошел резкий скачек цен на 20%. Мы практически можем повторить этот путь", - сказал он.

С.ЗЛЫДЕНЬ считает, что ипотечный кризис в Украине создан искусственно: был выбран удачный момент ревальвации гривни, потому что в этом году наступает период рефинансирования украинских банков. В это время Нацбанк повысил учетную ставку с 8 до 10%, и банки вынуждены были приостановить ипотечные программы, поскольку это невыгодно.

По данным эксперта, сегодня на вторичном рынке жилья появилось понятие торга на 3-5%, а цены зафиксировались на уровне весны этого года. В то же время в конце августа - в начале сентября цены на вторичное жилье были необоснованно повышены на 3-5%.