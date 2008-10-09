МЧС не получит кредит ВБ, поскольку Минфин так и не согласовал его

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от Чернобыльской катастрофы Украины не получит кредит Всемирного банка, поскольку Министерство финансов так и не согласовало его.

Об этом сообщил в интервью сайту “УНИАН-Новости ЕС” министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

“Напомню, что была достигнута договоренность со Всемирным банком на выделение 500 млн. дол. на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в виде беспроцентного кредита сроком на 30 лет. Причем такая договоренность была еще весной. Но решить этот вопрос без Минфина нереально, и где-то в кулуарах он и потерялся”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 18 марта МЧС договорился со Всемирным банком об открытии кредитной линии на 500 млн. долларов на случай срочной потребности в средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предусматривалось, что МЧС мог бы использовать эти деньги только в случаях чрезвычайных ситуаций, получая их в течение 24 часов по решению правительства.