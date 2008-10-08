Украина улучшила место во всемирном рейтинге конкурентоспособности

Украина переместилась с 73-й на 72-ю позицию (среди 134 стран) в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам старший экономист независимой общественной организации «CASE-Украина», являющейся партнером Всемирного экономического форума, Владимир ДУБРОВСКИЙ.

По его информации, в соответствии с «Отчетом о глобальной конкурентоспособности в 2008-2009 гг.», Украина заняла 72-е место против 73-го в прошлом году. Как и ранее, институциональные проблемы остаются основной преградой для улучшения конкурентоспособности (115-е место). Значительно ухудшилась макроэкономическая ситуация (91-е место, на 9 позиций ниже прошлого года). На шесть позиций, до 31-й, снизился показатель размера рынка. Что касается позитивных моментов, то сразу на 28 позиций (до 65-го места) улучшилась технологическая готовность; на 14 позиций (до 60-й) вырос рейтинг по здоровью и начальному образованию, на 13 (до 54-й) – по инновационной составляющей, на 11 (до 54-й) – по эффективности рынка труда и на 10 (до 43-й) – по высшему образованию и повышению квалификации.

Общий рейтинг возглавляют Соединенные Штаты Америки. Второе место занимает Швейцария, за ней идут Дания, Швеция и Сингапур. Также в десятку лучших вошли Финляндия, Германия, Голландия, Япония и Канада.

При подготовке рейтинга было опрошено 12 тыс. руководителей крупных предприятий в 134 странах мира.

Справка УНИАН. Основным рейтингом конкурентоспособности в «Отчете о глобальной конкурентоспособности в 2008-2009 гг.» является Индекс глобальной конкурентоспособности, введенный в 2004 году. Индекс основывается на 12 основных показателях: институции, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, охрана здоровья и начальное образование, высшее образование и профподготовка, эффективность товарных рынков, эффективность рынка рабочей силы, развитость финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка, развитость (сложность) бизнеса, инновационный потенциал.