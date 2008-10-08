Черновецкий передумал: он хочет поднять тарифы на тепло и воду всем

Киевская городская государственная администрация обнародовала проекты распоряжений относительно повышения тарифов для населения за услуги по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой, водоотводу.

Соответствующие документы обнародованы на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно наработанному предложению, стоимость услуги за отопление повысится на 30%: предусматривается, что за тепло киевляне будут платить 2,08 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 1,6 грн.) при ежемесячной круглогодичной оплате. При оплате за эту услугу лишь в отопительный период предусматривается ввести тариф в размере, вдвое большем, – 4,16 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 3,2 грн.).

Что касается холодной, горячей воды и водоотвода, то здесь тарифы планируется повысить приблизительно на 30-50%.

Так, стоимость горячей воды для населения при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды будет составлять 10,54 грн. за 1 кубометр вместо ныне действующего тарифа в размере 6,84 грн. за 1 кубометр. При этом отвод горячей воды, как и холодной, планируется установить в размере 0,71 грн. за 1 кубометр (0,54 грн.). Тариф на снабжение холодной водой при наличии квартирного или домового средства учета предлагается увеличить с 0,94 грн. до 1,21 грн. за 1 кубометр.

Горячее водоснабжение в домах без средств учета предлагается установить на уровне 36,89 грн. на 1 человека (24 грн.), холодное водоснабжение – 6,65 грн. на 1 человека в месяц (4,89 грн.). Отвод горячей воды будет стоить 2,49 грн. на 1 жителя (1,89 грн.) и холодной воды – 3,91 грн. на 1 человека в месяц (2,97 грн.).

Замечания и предложения от юридических и физических лиц, их объединений принимаются мэрией на протяжении месяца со дня обнародования проекта регуляторного акта, то есть до 7 ноября 2008 г.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что повышение тарифов в столице коснется лишь тех потребителей, которые «имеют возможность платить». «Я собираюсь поднять тарифы для казино, банков, страховых компаний, предприятий сверхдоходов и уменьшить плату за коммунальные услуги для тех, кто живет на зарплату, пенсию и помощь», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В конце сентября на сайте КГГА был обнародован проект распоряжения, согласно которому в столице предлагается увеличить тарифы за тепло и горячую воду для отдельных потребителей в 10 раз. В перечне этих потребителей (всего 22 позиции), в частности, коммерческие банки и кредитные учреждения; туристические организации; рекламные агентства; биржи, ломбарды, брокерские, маклерские, дилерские, риелтерские конторы; развлекательные ночные клубы, казино и другие заведения игорного бизнеса и тому подобное.

Для них предлагается утвердить стоимость отопления 1 кв. м площади в месяц на уровне 50,46 грн. (сейчас действует 5,38 грн.) и тариф за централизованное снабжение горячей водой – 150,65 грн. за 1 куб .м (сейчас 14,89 грн.).

Проект распоряжения также предусматривает повышение указанных тарифов для бюджетных учреждений: на отопление - с 5,38 грн. до 8,21 грн. за 1 кв. м площади; за горячую воду – с 14,89 грн. до 21,68 грн. за 1 куб м. Также, согласно документу, для других столичных потребителей, которые не вошли в утвержденный выше перечень тариф за отопление на уровне 27,13 грн. за 1 кв. м (сейчас 5,38 грн. за 1 кв. м), и за снабжение горячей водой - 77,79 грн. за 1 куб м (сейчас 14,89 грн. за 1 куб м).