Первая леди Германии побывала в Одессе

В Одессе с ознакомительным визитом побывала супруга президента Германии Эва Луиза КЁЛЛЕР, которая впервые посетила Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, целью визита, по словам патронессы Национального комитета ЮНИСЕФ в Германии Э.КЁЛЛЕР, является «знакомство с тем, какую помощь оказывает эта организация Украине».

Вместе с супругой Президента Украины Екатериной ЮЩЕНКО высокая гостья посетила Одесский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом (СПИД-центр), Центр дневного пребывания ВИЧ-позитивных людей и образовательный центр для «детей улицы».

По словам Э.КЁЛЛЕР, посетившей Одессу с неофициальным визитом, «борьба с ВИЧ/СПИД в Одессе особенно актуальна, поскольку город занимает второе, после Донецка, место в Украине по распространенности этого заболевания». Она также напомнила, что с 1 июня этого года в Украине и, в частности, в Одессе началась кампания «Объединяемся ради детей, объединяемся против СПИД» под патронатом НК ЮНИСЕФ в Германии.

«ВИЧ - это бомба замедленного действия, и расширение инфекции в Украине, особенно среди молодых людей, вызывает сильную тревогу. Но мы еще можем повернуть эпидемию вспять, если начнем действовать сейчас», – подчеркнула Э.КЁЛЛЕР.

Справка УНИАН. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) существует свыше 60 лет. Занимается решением долгосрочных задач по обеспечению выживания, защиты и развития детей в 157 странах мира.