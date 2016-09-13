Бывший пограничник пытался вывезти из Украины более 40 килограммов янтаря (видео)

Во Львовской области 12 сентября пограничники в пункте пропуска «Рава-Русская» задержали гражданина Украины при попытке вывезти из Украины почти 40 кг драгоценных камней (янтаря).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Львовской области, для выезда из Украины через пункт пропуска «Рава - Русская - Гребенное» житель Львова выбрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

Во время осмотра транспортного средства у работников таможни возникли подозрения о возможном сокрытии товаров, ограниченных к перемещению. Автомобиль направили в бокс углубленного осмотра и в конструктивных полостях под задними сиденьями автомобиля обнаружили необработанные камни разных размеров и оттенков желтого и коричневого цвета (необработанный янтарь) общим весом 38,53 кг, стоимость которого составляет около 3 млн грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Янтарь и легковой автомобиль Fiat Croma, которым его перевозили, изъяты.

Как сообщил на своей странице в «Фейсбук» помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, вывезти янтарь пытался бывший офицер Львовского пограничного отряда, который недавно был уволен со службы.