Доллар с утра уже не вписался в новый коридор НБУ

Вчера Национальный банк Украины пересмотрел прогнозный показатель курса гривнина 2008 с 4,85 гривни за доллар плюс-минус 4% до 4,95 гривни за доллар плюс-минус 8%.

Таким образом, нижней и верхней границами нового валютного коридора стали курсовые отметки в 4,554 и 5,346 гривни за доллар, соответственно.

Однако лишь утренние котировки торгов по доллару СШАна украинском межбанковском валютном рынке во вторник - 5,3250/5,3850 – были с натяжкой близки к верхней границе нового валютного коридора. К закрытию же торгов ценовые уровни достигли показателей 5,5700/5,6500. Национальный банк при этом повысил официальный курс на 8 октября до соотношения 100USD - 489.1000 UAH (на 7 октября официальный курс составлял 486.9500).

Наличный рынок моментально подхватил тенденцию межбанка, и сегодня по состоянию на 9.04 американский доллар покупался в обменных пунктах в среднем по 5,35 гривни, продавался по 5,80 гривни. А в отдельных банках курс продажи долларасейчас достигает отметок 5,95-6,00 гривни.