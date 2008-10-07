Совет НБУ расширил коридор официального курса гривны

Совет Национального банка пересмотрел прогнозный показатель курса гривны на 2008 с 4,85 гривны за доллар плюс-минус 4% до 4,95 гривны за доллар плюс-минус 8%.

Об этом журналистам сообщил глава совета НБУ Петр Порошенко.

По его словам, такое решение совета связано с изменением ситуации на валютном рынке.

Таким образом, коридор официального курса расширен с 4,656-5,044 гривны за доллар до 4,554-5,346 гривны за доллар.

Во вторник, 7 октября, курс гривны на межбанковском рынке вышел на уровень 5,55-5,6 гривны за доллар с 5,31 гривны за доллар днем ранее.

На наличном рынке Киева к середине дня доллар покупали по курсу 5,2-5,25 гривны за доллар, а продавали по 5,32-5,38 гривны за доллар. Однако во второй половине дня многие банки, в частности, дочерний банк Сбербанка России повысил курс продажи до 5,6 гривны за доллар, а затем 5,9 гривны за доллар. В регионах курс продажи доллара также достигает 5,9 гривны за доллар.

Ранее НБУ заявлял, что ухудшение ситуации вызвано действиями спекулянтов, и он не намерен тратить валютные резервы для удовлетворения спекулятивных операций.

После отказа Нацбанка в этом году выкупать избыточное предложение доллара курс гривны на межбанке вырос к концу весны до 4,50-4,55 гривны за доллар. Тогда НБУ с 22 мая укрепил официальный курс гривны на 4% - с 5,05 гривны за доллар до 4,85 гривны за доллар.

Совет НБУ потребовал возвратить курс в пределы утвержденного им ранее прогнозного коридора на 2008 год - 4,95-5,25 гривны за доллар. Однако правление Нацбанка подтвердило свое решение о ревальвации, а Совет НБУ 4 июля утвердил новый прогнозный коридор, действующий по сегодня - 4,85 гривны за доллар "плюс-минус" 4%.

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