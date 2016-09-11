На польской границе нашли погибшего украинца, пограничники проверяют его причастность к контрабанде
11:36, 11 сентября 2016Общество
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Госпогранслужба проверяет возможную причастность к контрабанде погибшего в Польше украинца.
В Польше около границы с Украиной нашли погибшего украинца / dpsu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
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"На днях стало известно, что на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, был обнаружен МЛА, а впоследствии на этом направлении было найдено тело человека, предварительно гражданина Украины", - говорится в сообщении.
Госпогранслужба Украины совместно с польскими коллегами проверяет информацию о возможной причастности погибшего к контрабандной деятельности.
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