Авария в Кропивницком: около 100 тысяч жителей города остались без воды

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вблизи с.Подгайцы Кировоградского района 10 сентября около 23.30 в результате подмыва грунта (предварительно из-за подтекания водосети) произошло частичное разрушение железобетонных плит обзорной камеры (размерами 3x4, глубина около 5 м) подземного магистрального водопровода холодной воды диаметром 1000 мм сообщением Знаменка – Кропивницкий, в результате чего поврежден водопровод", - говорится в сообщении.

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Без водоснабжения осталась правобережная часть Кропивницкого. Коммунальными службами города организован подвоз питьевой и технической воды. К восстановлению водоснабжения привлечены 2 аварийно-восстановительные бригады областного коммунального производственного предприятия "Днепр - Кировоград" и автомобиль ГСЧС с двумя электронасосами.