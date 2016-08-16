Во Львове во время строительства повредили водовод: 30 тысяч человек остались без воды

Как сообщает пресс-служба Львовводоканала, в результате повреждения водопровода без водоснабжения оказалось около 30 тысяч львовян, которые живут на улицах Шевченко, 50-152, 11-115, Железнодорожная, Луцкого, Юнакиева, Бортнянского, Сорохтея, Комарова, Ясная, А.Степановны К.Основьяненко, Стороженко, Чоловского, Щекавицкая, Братьев Михновских, Вернигоры, М.Вовчка, Морозенко, Оперативная, Головацкого, Голубовича, Перова, Хотинская, Короткая, Стародубская, Городецкая, 32-110, 51-139, Я.Мудрого, Пстрака, Золотая, Сосенка, Яцкова, Гуни, Турянского, Ерошенко, Яворовская, Кирилловская, Моринецкая, Татарбунарская, Винница.

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Отмечается, что аварийная бригада «Львовводоканала» работает над ликвидацией аварии. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.