Евровидение-2017 в Украине: Порошенко пожелал Киеву провести конкурс на высшем уровне

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Киев стал городом-хозяином конкурса "Евровидение-2017"! Поздравляем и желаем киевлянам провести мероприятие на высшем уровне!" - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурсного отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев.