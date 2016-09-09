Евровидение-2017 в Украине: Порошенко пожелал Киеву провести конкурс на высшем уровне
13:42, 09 сентября 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко пожелал жителям столицы провести песенный конкурс Евровидение-2017 на высшем уровне.
REUTERS
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
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"Киев стал городом-хозяином конкурса "Евровидение-2017"! Поздравляем и желаем киевлянам провести мероприятие на высшем уровне!" - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, победителем конкурсного отбора города-хозяина песенного конкурса Евровидение-2017 стал Киев.
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