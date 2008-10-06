Запорожьеоблэнерго отрезало электричество всем воинским частям

Все воинские части Запорожского региона, включая части, находящиеся на боевом дежурстве, с сегодняшнего дня остаются без энергоснабжения из-за долгов за потребленную электроэнергию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергопоставляющей компании ОАО "Запорожьеоблэнерго", обеспечивающей подачу электроэнергии потребителям Запорожской области, "руководством компании принято решение с 6 октября прекратить энергоснабжение всех воинских частей на территории Запорожской области, включая те, что находятся на боевом дежурстве".

По данным пресс-службы, такое решение принято в связи с тем, что воинские части не рассчитываются за потребленную электроэнергию.

"С июня каждый месяц к существующим долговым обязательствам добавлялось по 250 тыс. грн. и на начало октября общая сумма задолженности воинских подразделений Запорожской области составила более 9 млн. грн. При этом предложенная в сентябре Кабинетом министров Украины схема взаиморасчетов, по которой воинские части должны были рассчитаться за потребленную электроэнергию, так и не начала работать, т.к. будучи одобренной со стороны облэнерго, не нашла поддержки у других структур, в частности, у НАК "Нафтогаз Украины", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "поскольку "ОАО "Запорожьеоблэнерго" не может возмещать долговые обязательства военных за счет собственных средств, она вынуждена прибегнуть к мерам, предусмотренным законодательством".

Как сообщал УНИАН, в начале сентября воинские части, дислоцирующиеся на территории Запорожского региона (кроме находящихся на боевом дежурстве) уже отключались от энергообеспечения. Причиной стали долги за потребленную электроэнергию, которые с 2001 года ежегодно наращивались КЭЧ - квартирно-эксплуатационной частью, являющейся единой структурой, аккумулирующей и распределяющей средства, выделяемые Минобороны на оплату текущих расходов всех воинских частей региона. Чтобы не допустить отключения с 20 сентября и боевых частей, Кабмином было принято решение о погашение долга путем взаимозачетов.