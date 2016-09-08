В Одесской области задержали гражданина Болгарии, разыскиваемого Интерполом за грабеж

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы, вечером 7 сентября в пункте пропуска «Староказачье» пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Болгарии.

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На нарушителя сработала база данных международного розыска Интерпола. Как выяснилось, его разыскивают правоохранительные органы Франции за грабеж. Мужчина передан сотрудникам полиции. О задержании проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы в ночь на 1 сентября пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске.