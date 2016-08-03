Пограничники задержали двух иностранцев, которых разыскивают правоохранители Бельгии и Молдовы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, в частности, во время проведения паспортного контроля в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники отдела «Дергачи» Харьковского отряда задержали 34-летнего россиянина, который направлялся на родину автомобилем «Volkswagen».

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«По предварительным данным, задержанный разыскивался полицией Бельгии за похищение, лишение свободы и хулиганство. О данном задержании пограничники проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что гражданина России передали сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, пограничники Черниговского отряда задержали в пункте пропуска «Новые Яриловичи» гражданку Молдовы. Ее разыскивали молдавские правоохранители за мошенничество. Задержанную также передали представителям Национальной полиции.