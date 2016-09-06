Военные 30-й бригады ответили на слова Авакова об участии экс-бойцов в пикете под "Интером"

Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook.

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"Что касается военнослужащих которые служили в бригаде и сейчас уже уволены с военной службы, то все они проверены высокой ценой войны, и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности – в возможных политических играх", - говорится в сообщении.

Ранее Аваков заявлял, что среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.