Военные 30-й бригады ответили на слова Авакова об участии экс-бойцов в пикете под "Интером"
30-я отдельная гвардейская механизированная бригада ВСУ отрицает заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об участии ее экс-бойцов в событиях вокруг телеканала "Интер" в воскресенье.
Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook.
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"Что касается военнослужащих которые служили в бригаде и сейчас уже уволены с военной службы, то все они проверены высокой ценой войны, и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности – в возможных политических играх", - говорится в сообщении.
Ранее Аваков заявлял, что среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.