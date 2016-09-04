Среди задержанных под стенами офиса "Интера" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ - Аваков
20:44, 04 сентября 2016Политика
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Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеаналу "Интер" являются бывшие бойцов 30 бригады ВСУ.
Аваков сообщил подробности пожара на канале "Интер" / УНИАН
Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, примерно в 16:00 митингующие пришли к стенам "Интера" с протестом против пророссийской позиции канала. В результате столкновения с охраной телеканала в помещении вспыхнул открытый огонь.
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В результате двое-трое человек получили ранения из-за задымления, один пикетчик также пострадал. Всем оказана медицинская помощь.
Аваков добавил, что шестеро задержанных не скрывают данных о себе.
Сейчас ведется следствие, открыто уголовное производство.
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