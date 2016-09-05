Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать выборы в Госдуму РФ

Об этом Чубаров написал в Facebook. «Кремлевские правители и их приспешники в Крыму, осознавая неотвратимость наказания за совершенные ими ранее преступления, пытаются вовлечь граждан Украины – жителей временно оккупированного Крыма, в соучастники готовящихся ими новых преступлений.

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Участие жителей Крыма в выборах депутатов Государственной думы РФ, незаконно проводимых Россией 18 сентября 2016 года на территории временно оккупированного Крыма, по замыслу российских оккупантов, позволит им утверждать, что, мол, «крымчане вновь подтвердили свой выбор»», - отметил Чубаров.

Он добавил, что на Западе никого не удастся провести, «но жители Крыма, поддавшиеся на всевозможные уловки российских оккупантов и их приспешников, могут попасть впоследствии в неприятные ситуации, вытекающие из требований действующего законодательства Украины и логики международных санкций».

При этом, по словам Чубарова, речь идет как о тех, кто собирается голосовать, так и о тех, кто будет вовлечен в подготовку и проведение этих незаконных выборов (кандидаты в депутаты, члены избирательных комиссий, агитаторы и прочие).

Председатель Меджлиса напомнил, что в России, стране-оккупанте, нет действующих правовых норм, чтобы привлечь к ответственности гражданина, бойкотирующего выборы.

«18 сентября 2016 года всех граждан, достигших избирательного возраста и проживающих в Крыму, призываем бойкотировать проводимые оккупантами «выборы»», - написал Чубаров.