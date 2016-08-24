Порошенко: за агрессию Россия должна понести жестокое наказание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

Читайте такжеКравчук: в каждой из шести "горячих точек" есть Россия, но Запад закрывает на это глаза

"Все думали, что за месяц, за два мир устанет. Агрессор рассчитывал на то, что за полгода или за год удастся продавить и признание аннексии, и проглотить агрессию. Мы это не позволим, и факты являются очевидными для всех. Россия - агрессор, который нарушил основополагающие принципы международного права, и должен понести за это справедливое и жестокое наказание", - подчеркнул Порошенко.