В Одессе появилась мини-скульптура бравого солдата Швейка

Как рассказала директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, с появлением скульптуры Швейка в Одессе связана интересная история - установить ее предложил представитель общества Ярослава Гашека в Чехии Камил Хайнц, передает dumskaya.net.

«Камил гостил в Одессе и предложил установить бронзовую скульптуру литературного героя романа «Похождения бравого солдата Швейка» на стене одесского «Гамбринуса». Камил нашел рассказ, в котором Ярослав Гашек пишет, что однажды прочел в чешских газетах о своей смерти – некролог был напечатан в трех разных вариантах. В одном из них говорилось, что его убили пьяные матросы в подвале пивной «Гамбринус». Этот рассказ Камил передал Михаилу Жванецкому, так и появилась связь Швейка с Одессой», - рассказала Татьяна Маркова.

Автор скульптуры - Михаил Колодко, который ранее уже создал две подобные скульптуры Швейка. Один из них находится в чешском городке Липнеце-над-Сазавой. Именно там заканчивал писать последние тома своего романа Ярослав Гашек. Здесь Швейк восседает на колокольчике-звонке, общаясь таким образом с каждым приходящим в заведение гостем.

Второй Швейк установлен в Ужгороде. В руки ему дали кнедлик, потому что это самый миролюбивый солдат в мире, никогда не применявший свою винтовку в военных целях. Здесь Швейк сидит на перилах, прострелянных пулями во время Второй мировой войны над речкой Уж.

Одесский Швейк тоже обзавелся собственной легендой. Говорят, если потереть его нос, то удача будет сопутствовать целую неделю.