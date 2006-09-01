Cолиста группы ”Иванушки Интернэшнл” зверски избил фанат

Неуравновешенный фанат жестоко избил солиста группы "Иванушки Интернэшнл" Олега Яковлева в центре Москвы. Раненого певца с пробитой головой привез ночью в Институт скорой помощи имени Склифосовского его друг и коллега по сцене Андрей Григорьев-Апполонов.

Машина Андрея Григорьева-Апполонова остановилась у дверей НИИ им. Склифосовского накануне около одиннадцати часов вечера. Андрей вышел из автомобиля и помог выбраться Олегу, лицо которого было залито кровью. Яковлев громко стонал от боли, пишет газета "Жизнь".

Яковлева медики немедленно направили к нейрохирургу. Певец cначала рассказал докторам, что случайно упал на улице и сильно ударился головой. Однако врачи усомнились в этой версии. После долгих отговорок Яковлев в конце концов признался, что на него действительно напали в самом центре города.

Озверевший молодой человек набросился на певца прямо на улице. По словам Яковлева, сначала маньяк ударил его по голове, потом повалил на землю и стал бить ногами.

По словам Яковлева, когда на помощь подоспели его друзья, нападавший сбежал. Как стало известно газете, нападение на звезду эстрады совершил маньяк-фанат, преследовавший Яковлева.

Врачи, узнав истинную причину травмы, сообщили, что намерены отправить телефонограмму в милицию. Однако Олег этому воспротивился, заявив, что не хочет шумихи.

Чтобы поставить точный диагноз, пациенту назначили рентген и компьютерную томографию, взяли кровь на анализ. После этого Яковлева осмотрел травматолог, так как певец жаловался на боли в области поясницы. У певца обнаружили ушибы мягких тканей головы и поясничной области. Порекомендовав певцу наблюдаться амбулаторно, медики посоветовали ему побольше отдыхать и отпустили домой.

То, что на него было совершено нападение, Яковлев старается не афишировать. Газете "Жизнь" певец изложил совсем другую версию. "Все хорошо, все нормально! Никто на меня не нападал. Просто упал. Поскользнулся на лестнице в подъезде. Главное, сотрясения мозга нет. Все в порядке! " - сказал певец.

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