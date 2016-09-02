В Одессе будут судить крюинговых аферисток, от которых пострадали почти 300 моряков

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт относительно организованной преступной группы, которая мошенническим способом завладела 3,5 миллиона гривень средств обманутых одесситов и жителей области», - сказали в пресс-службе.

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По информации пресс-службы, установлено, что пять человек (женщины – УНИАН) в течение 2012-2015 годов используя фиктивные предприятия и поддельные документы, обманывали моряков, желающих трудоустроиться на работу на иностранные суда.

«Ежемесячно мошенники нанимали новый офис и «обрабатывали» новых клиентов, потом меняли адреса и контактные телефоны. Таким образом, от действий «предприимчивых» одесситок пострадали почти 300 граждан», - уточнили в пресс-службе.