В Рубежном открыли эвакуированный из Луганска медуниверситет
19:12, 01 сентября 2016Общество
688 0
В Рубежном Луганской области сегодня открыли Луганский государственный медицинский университет, эвакуированный в 2014 году из оккупированного террористами Луганска.
Эвакуированный Луганский медуниверситет наконец открыли / loga.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, учреждение разместилось в отремонтированном четырехэтажном здании с хорошо оборудованными аудиториями.
Согласно сообщению ВГА, на капитальный ремонт здания было выделено 8,5 миллиона гривень из бюджета области.
Читайте такжеЛуганская областная научная библиотека будет работать в Старобельске
В торжествах по поводу открытия университета, принял участие глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.
Также сегодня он открыл общежитие для студентов этого университета и вынужденных переселенцев.
Общежитие рассчитано на проживание 330 человек в 128 комфортабельных комнатах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter