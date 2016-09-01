Гройсман обещает дать на образование еще 10 миллиардов гривень

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с Днем знаний.

«Искренне поздравляю с Днем знаний каждую семью, в которой есть те, кто учится и учит!» - написал глава правительства.

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Он подчеркнул, что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее». «Мы определили образование как один из приоритетов, формируя бюджет на следующий год, и планируем увеличить финансирование примерно на 10 млрд гривен. В частности, за счет дополнительных ресурсов зарплаты работникам образования со следующего года поднимутся на две ступени тарифной сетки», - добавил Гройсман.