День знаний: сегодня в школах Украины прозвучит первый звонок

В этом году линейки в столичных школах сделали необязательными: местная власть дала возможность руководству учебных заведений самостоятельно выбирать сценарий праздника для детей.

Кроме того, учеников начальных классов в этом году ждет облегченная учебная программа: например, в первых классах домашних заданий не должно быть совсем, в 2 классе – не более, чем ребенок может выполнить самостоятельно за 45 минут, в 3 классе – 1 час 10 минут, в 4 классе – 1 час 30 минут.

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Также в День знаний глава государства Петр Порошенко проведет встречу со студентами и преподавателями Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

А министр образования и науки Украины Лилия Гриневич примет участие в торжествах, посвященных Дню знаний, в Вороньковской опорной общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней Бориспольского района Киевской области.