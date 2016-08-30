Ярославский профинансировал строительство памятника выдающему харьковскому архитектору

Профинансировал увековечивание памяти выдающегося харьковчанина Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, известный своим трепетным отношением к родному городу (общая сумма коммерческих и социальных инвестиций бізнесмена достигает $1 млрд.).

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Напомним, что по проектам Алексею Бекетов в Харьков в общей сложности были построены более 40 зданий, из них более 20 признанных шедевров в классическом стиле и стиле модерн. По сути, город обязан этому человеку своим историческим центром. А в ХНУГХ (тогдашнем ХИИКС) в свое время Бекетов, будучи также талантливым педагогом, воспитал целое поколение молодых специалистов.

Как говорится в официальном информационном сообщении вуза: «Над проектом создания скульптурной композиции работала творческая группа в составе скульпторов А. Ридного, А. Ивановой, архитектора С. Чечельницкого, инженера В. Шмуклера. Памятник выдающемуся зодчему, ученому, педагогу изыскано завершит образовательно-культурное пространство университета и достойно впишется в концепцию исторической части города Харькова, став еще одной его достопримечательностью».