Красный Крест приобщился к поиску 500 пропавших без вести на Донбассе

Об этом МККК сообщает в "Tвиттере". "Мы работаем над почти 500 случаями пропавших без вести на территории Украины. Всего пропало не меньше 2000 человек", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно предлагала Международному комитету Красного Креста приобщиться к процессу поиска пропавших без вести и идентификации погибших на Донбассе.

В апреле 2016 года представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявляла, что Украина разыскивает 648 пропавших без вести на Донбассе.