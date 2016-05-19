Геращенко: пропавшими без вести на Донбассе числятся 657 человек

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Боевики фактически заблокировали доступ МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и к работе по поиска пропавших без вести, которых в списках СБУ 657 (гражданские и военные)", - говорится в сообщении.

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По словам Геращенко, на сегодня в заложниках боевиков, по данным СБУ, содержатся 112 человек (гражданские и военные). В тюрьмах РФ находятся 12 политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины Ирина Геращенко после очередного раунда переговоров в Минске констатировала, что требования боевиков представляют собой шантаж.