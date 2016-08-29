Закрыто дело против депутата Черновицкого горсовета, подозревавшегося в подкупе избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в ответе прокуратуры Киева на информационный запрос журналиста телеканала 1+1 Олега Тудана, которую он сегодня обнародовал на своей странице в Facebook.

В документе сообщается, что 27 мая досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Билыка было приостановлено в связи с неустановленным местонахождением подозреваемого.

18 июля досудебное расследование в производстве Билыка было возобновлено, поскольку он самостоятельно явился в правоохранительные органы, дал показания относительно событий, которые имели место во время подготовки и проведения выборов депутатов Черновицкого городского совета.

«В дальнейшем проведением отдельных следственных действий, в том числе допросом свидетелей, исследованием письменных доказательств в деле, установлено отсутствие в действиях Билыка Р. состава преступления, о подозрении в совершении которого ему было сообщено», – говорится в ответе на запрос.

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«Учитывая указанное, 27.07.2016 года процессуальным руководителем принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Ростислава Билыка в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК», – сообщает прокуратура Киева.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2015 года во время проведения выборов депутатов Черновицкого городского совета на избирательном участке в студгородке Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича наблюдатели ОПОРЫ обнаружили массовые факты фотографирования бюллетеней. 27 октября студенты университета дали показания правоохранителям, что они отдали свой голос за конкретную партию и кандидата на местных выборах, потому что им за это заплатили.

В этот же день в доме преподавателя Черновицкого национального университета Ростислава Билыка – кандидата в депутаты горсовета от партии «Ридне мисто» был проведен обыск. Ему инкриминировали нарушение ч.4 ст.160 УКУ (препятствование насилием, обманом, угрозой, подкупом или другим образом свободному осуществлению гражданином права принимать или не принимать участие в выборах). 1 ноября 2015 года правоохранители Билыка объявили в розыск.

В ноябре 2015 года по делу о подкупе голосов избирателей на местных выборах был условно осужден на один год трех студентов Черновицкого национального университета.

В мае 2016 года уголовное производство в отношении Билыка начало расследовать Главное управление полиции в Киеве.

В конце июля депутат Билык вернулся в Черновцы.