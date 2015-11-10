В Черновцах трое студентов получили три года условно за подкуп в пользу "Ридного миста"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"9 ноября 2015 года Шевченковским районным судом г. Черновцы вынесено решение: трех студентов местного вуза как исполнителей преступления по подкупу избирателей приговорить к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год", - написал он.

Аваков отметил, что сами студенты в совершении этого преступления полностью раскаялись.

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В то же время, по данным МВД, заказчик преступления скрывается за рубежом и объявлен в розыск. Его циничность Аваков назвал вопиющей.

По его словам, будучи доцентом одной из кафедр Черновицкого национального университета и баллотируясь в депутаты горсовета от партии "Ридне мисто", заказчик втянул в преступную группу своих студентов.

"20 тысяч гривен... Раздача по спискам, рассылка и контроль голосования по месенджеру и фотографирование факта голосования", - рассказал Аваков.

"Уверен, (он) будет в рамках Интерпола найден и экстрагирован в Украину для суда", - добавил министр.

Отметим, что, согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, единственным кандидатом мужского пола от "Ридного миста" в Черновицкий горсовет, являющимся доцентом ЧНУ, был доцент кафедры экономической теории, менеджмента и администрирования Ростислав Билык. По итогам выборов он стал депутатом горсовета.

Этот же человек разыскивается МВД, согласно данным на сайте ведомства.