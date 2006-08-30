МЧС продлило штормовое предупреждение на 31 августа

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило в Украине штормовое предупреждение.

Как говорится в переданном УНИАН сообщения пресс-службы МЧС, “31 августа в связи с перемещением циклона с Балкан в южных и центральных областях Украины ожидается осложнение погодных условий: грозы; ночью и утром - местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с”.

На остальной территории страны - грозы, в восточной части днем в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.