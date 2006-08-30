МЧС продлило штормовое предупреждение на 31 августа
19:46, 30 августа 2006Общество
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Балканский циклон продвигается севернее
Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций объявило в Украине штормовое предупреждение.
Как говорится в переданном УНИАН сообщения пресс-службы МЧС, “31 августа в связи с перемещением циклона с Балкан в южных и центральных областях Украины ожидается осложнение погодных условий: грозы; ночью и утром - местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с”.
На остальной территории страны - грозы, в восточной части днем в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.
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