Азиатские фондовые рынки падают пятый день подряд

08:45, 29 сентября 2008
Общество
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Растет курс доллара к евро

Инвесторы опасаются провала стабилизационной программы в США.

Одновременно растет курс американского доллара к евро и йене. Как уже сообщалось, американский Конгресс и администрация США после длительных переговоров согласовали основные детали плана спасения финансовой системы США. Он предполагает выкуп у банков неликвидных активов на 700 миллиардов долларов. Палата представителей рассмотрит программу уже сегодня, а Сенат проголосует до 1 октября.

Эхо Москвы

 

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