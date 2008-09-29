Азиатские фондовые рынки падают пятый день подряд

Инвесторы опасаются провала стабилизационной программы в США.

Одновременно растет курс американского доллара к евро и йене. Как уже сообщалось, американский Конгресс и администрация США после длительных переговоров согласовали основные детали плана спасения финансовой системы США. Он предполагает выкуп у банков неликвидных активов на 700 миллиардов долларов. Палата представителей рассмотрит программу уже сегодня, а Сенат проголосует до 1 октября.

Эхо Москвы