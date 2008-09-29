Азиатские фондовые рынки падают пятый день подряд
08:45, 29 сентября 2008Общество
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Растет курс доллара к евро
Инвесторы опасаются провала стабилизационной программы в США.
Одновременно растет курс американского доллара к евро и йене. Как уже сообщалось, американский Конгресс и администрация США после длительных переговоров согласовали основные детали плана спасения финансовой системы США. Он предполагает выкуп у банков неликвидных активов на 700 миллиардов долларов. Палата представителей рассмотрит программу уже сегодня, а Сенат проголосует до 1 октября.
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