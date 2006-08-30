Куда пойдут средства от приватизации в будущем году

Средства от приватизации, полученные в 2007 году, не будут использоваться для покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, ресурсы, которые поступят от продажи государственного имущества в следующем году будут использоваться для реализации инвестиционных проектов.

При этом он заверил, что об использовании этих средств правительство будет отчитываться.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабинет Министров Украины принял за основу Бюджетную резолюцию на 2007 год, согласно которой дефицит бюджета должен составлять 2% ВВП, дефицит средств общего фонда госбюджета – 10 млрд. грн. Бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК предлагал, чтобы этот дефицит был покрыт за счет приватизации, против чего категорически выступает председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК, а также бывший секретарь Совета национальной безопасности и