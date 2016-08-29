Минобразования назначило исполняющего обязанности ректора НАУ

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки - руководитель аппарата МОН Роман Греба на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ квартире бывшего и.о. ректора НАУ при обыске нашли около 5 миллионов и 9 слитков золота (фото)

«Сегодня утром представил коллективу Национального авиационного университета Украины нового и.о. ректора - Иванову Тамару Викторовну. Подчеркнул, что коллектив НАУ должен сконцентрироваться на вопросах подготовки студентов и развития науки», - отметил заместитель министра.

При этом, по словам Гребы, оценку действий руководства в отношении использования имущества вуза должны дать правоохранительные органы.

«Эти вопросы не должны быть основными в деятельности НАУ, препятствуя развитию высшего учебного заведения. Пора отойти от войны за имущество и перейти к совместной битве за образование и науку. Авиационная отрасль имеет огромный потенциал и нуждается в опытных специалистах и новых научных разработках», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа во время получения взятки задержан в.и.о. ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко. Правоохранители установили, что чиновник через посредника-адвоката вымогал 170 тыс. евро от профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете. В.и.о ректора и адвоката задержали в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тыс. евро.

В тот же день Министерство образования и науки уволило Харченко от исполнения обязанностей ректора НАУ.