Погода на неделю: в Киеве еще будет +20°

29 сентября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – кроме южной части – местами туманы, ветер будет западным, северо-западным, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью ожидается 3-8° тепла, на побережье морей 9-12°; днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье 16-21°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

30 сентября - 1 октября синоптика также прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 7-12°; днем 15-20°; на высокогорьях Карпат ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

2-3 октября осадков не ожидается, лишь 3 октября в западных, Винницкой и Житомирской областях пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет 6-12°; днем 15-20°, 2 октября в южной части – местами до 24°, 3 октября в западных областях 10-15°.

В Киеве и области завтра прогнозируют переменную облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 13-18°; в Киеве – ночью 6-8°, днем 16-18°.

30 сентября - 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

2-3 октября в столице осадков не предусматривается. Температура ночью немного повысится, днем существенно не изменится.