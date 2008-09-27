Задержан член преступной группы, которая отбирала квартиры у киевлян

Работники уголовного розыска столицы задержали преступника, который входил в состав организованной преступной группы, подозреваемой в совершении ряда тяжких преступлений с целью завладения жильем жителей столицы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г.Киеве, доказано, что члены группы в течение мая-ноября 2003 года мошенническим путем завладели тремя квартирами и продали их.

Двух потерпевших - владельцев квартир - длительное время удерживали в неволе, а затем, чтобы не оставлять свидетелей, убили.

Согласно информации ЦОС, двое членов группы уже осуждены к 12 и 15 годам лишение свободы. Еще один преступник сейчас ожидает приговор суда.