В Украине станет теплее

В Украине в ближайшие дни станет теплее.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на юге 8-13°; днем 11-16°, на Закарпатье и в Крыму 17-20°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

28-29 сентября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в северных, а 28 сентября и в восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный с переходом в южной части и восточных областях в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей, а 29 сентября и в южных областях 7-12°; днем 13-18°, на крайнем юге и Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

30 сентября -1 октября в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 30 сентября 3-9°, в южной части 7-12°, 1 октября 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 13-19°, в южной части 18-23°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 14-16°.

28-29 сентября в столице переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 28 сентября и днем 29 сентября местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный,5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

30 сентября -1 октября в Киеве преимущественно без осадков. Температура ночью 30 сентября 3-8°, 1 октября 6-11°; днем 14-19°.