Суд арестовал второго полицейского, подозреваемого в убийстве жителя Кривого Озера

Как сообщает корреспондент УНИАН, Хоменко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.365 Уголовного кодекса – превышение служебных полномочий.

В ходе судебного заседания адвокат полицейского сообщил, что Хоменко является участником АТО.

Как сообщал УНИАН, ранее этот же суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 25 сентября еще одному фигуранту дела об убийстве жителя Кривого Озера – сержанту Кривоозерского отдела полиции Александру Причипойде.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники». Согласно данным судмедэкспертизы, Цукерман скончался от огнестрельных ранений.

Прокуратура Николаевской области обратилась в Центральный райсуд Николаева с ходатайствами об избрании для троих полицейских, причастных к смерти мужчины, меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, в деле о гибели жителя Кривого Озера в следственных действиях принимают участие еще трое полицейских.